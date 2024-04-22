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Облов Алексей Иванович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.03.1877

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

1909 г.р.
Между 1913 и 1918 г.р.
1923 г.р.
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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1877

Отец: Облов Иван Григорьевич

Мать: Саликова Ефросинья Борисовна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1909

Дочь: Боженова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1918

Сын: Облов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Облов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
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