Облов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1877
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1877
Рождение ребёнка
21.03.1909
Дочь: Боженова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1918
Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Облов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Облова Елена Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно