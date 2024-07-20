Облова (Саликова) Ефросинья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОблова (Саликова) Ефросинья Борисовна

Облова (Саликова) Ефросинья Борисовна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Облов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Облова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Облов Василий Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1877

Сын: Облов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Облов Никита Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Облов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Облов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Облова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Облова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Дочь: Облова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Облов Константин Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.