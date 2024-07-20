Облова (Саликова) Ефросинья Борисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Облов Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Облова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1877
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Облова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Облова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Дочь: Облова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Облов Константин Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно