Облова Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1909
Дочь: Боженова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1918
Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Облов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно