Облова Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОблова Елена Георгиевна

Облова Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Между 1913 и 1918 г.р.
1923 г.р.
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ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1909

Дочь: Боженова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1918

Сын: Облов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Облов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Облов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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