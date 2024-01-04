Облов Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облов Никита Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1913 и 1918

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1913 и 1918

Отец: Облов Алексей Иванович

Мать: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
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