Боженова (Облова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова (Облова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1909

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909

Отец: Облов Алексей Иванович

Мать: Облова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
04.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боженов Андрей Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
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