Боженова (Облова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1909
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909
Отец: Облов Алексей Иванович
Мать: Облова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
04.09.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно