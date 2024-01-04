Боженов Андрей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Боженов Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
04.09.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1943