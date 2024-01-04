Боженов Андрей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Андрей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Боженов Никифор Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженова Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
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