Такмокова (Зольникова) Дина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТакмокова (Зольникова) Дина Владимировна

Такмокова (Зольникова) Дина Владимировна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

18.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1980

Отец: Зольников Владимир Валентинович

Мать: Зольникова Ольга Сергеева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.2004

Сын: Такмоков Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Такмоков Алексей Сергеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.2007

Сын: Такмоков Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Такмоков Алексей Сергеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.2012

Дочь: Такмокова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Такмоков Алексей Сергеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
23.01.2017

Дочь: Такмокова Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Такмоков Алексей Сергеевич

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
03.09.2019

Дочь: Такмокова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Такмоков Алексей Сергеевич

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close