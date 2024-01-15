Зольникова (Кудрявцева) Ольга Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Такмокова Дина Владимировна
Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1984
Сын: Зольников Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
14.08.1986
Сын: Зольников Артём Владимирович
Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович