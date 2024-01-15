Зольникова (Кудрявцева) Ольга Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольникова (Кудрявцева) Ольга Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Кудрявцев Сергей Александрович

Мать: Кудрявцева Ефросинья Герасимовна

Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Такмокова Дина Владимировна

Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1984

Сын: Зольников Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
14.08.1986

Сын: Зольников Артём Владимирович

Отец ребёнка: Зольников Владимир Валентинович

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