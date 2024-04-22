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Зольников Владимир Валентинович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Зольников Валентин Андреевич

Мать: Зольникова Евгения Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1980

Дочь: Такмокова Дина Владимировна

Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1984

Сын: Зольников Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
14.08.1986

Сын: Зольников Артём Владимирович

Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева

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