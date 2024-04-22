Зольников Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения1957
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
18.01.1980
Дочь: Такмокова Дина Владимировна
Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
1984
Сын: Зольников Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
14.08.1986
Сын: Зольников Артём Владимирович
Мать ребёнка: Зольникова Ольга Сергеева