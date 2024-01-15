Зольникова (Тырина) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Тырин Алексей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Зольников Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Зольников Валентин Андреевич
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2013