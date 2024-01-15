Зольникова (Тырина) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольникова (Тырина) Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Тырин Алексей

Мать: Тырина Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Зольников Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Зольников Валентин Андреевич

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2013
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