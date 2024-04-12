Такмоков Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1978
Рождение ребёнка
18.08.2004
Сын: Такмоков Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна
Рождение ребёнка
01.08.2007
Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна
Рождение ребёнка
30.08.2012
Дочь: Такмокова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна
Рождение ребёнка
23.01.2017
Дочь: Такмокова Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
03.09.2019
Дочь: Такмокова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна
Место жительства
Неизвестно