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Такмоков Алексей Сергеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

23.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1978

Отец: Такмоков Сергей Петрович

Мать: Такмокова Вера Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.2004

Сын: Такмоков Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.2007

Сын: Такмоков Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.2012

Дочь: Такмокова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
23.01.2017

Дочь: Такмокова Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
03.09.2019

Дочь: Такмокова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Такмокова Дина Владимировна

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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