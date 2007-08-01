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Такмоков Глеб Алексеевич
Такмоков Глеб Алексеевич
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Древо
Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
01.08.2007
Пол
Мужской
Отец
Такмоков Алексей Сергеевич
1978 г.р.
Мать
Такмокова (Зольникова) Дина Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2007
Отец:
Такмоков Алексей Сергеевич
Мать:
Такмокова Дина Владимировна
Курск
, город Курск, Курская область
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