Чуприков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Чуприков Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чуприков Савелий Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чуприков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно