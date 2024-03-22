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Чуприков Иван Васильевич

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Чуприков Василий Еремеевич

Мать: Чуприкова Устиния Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Чуприков Елизар Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Чуприков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Чуприков Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Сын: Чуприков Савелий Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Чуприков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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