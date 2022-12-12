Чуприкова Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Чуприков Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чуприков Савелий Иванович
Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чуприков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно