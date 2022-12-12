Чуприкова Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприкова Ульяна Яковлевна

Чуприкова Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Чуприков Елизар Иванович

Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Чуприков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Чуприков Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Сын: Чуприков Савелий Иванович

Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Чуприков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Чуприков Иван Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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