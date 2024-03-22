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Чуприков Савелий Иванович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чуприков Иван Васильевич

Мать: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чуприков Варвара Савельевна

Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Чуприкова Марья Савельевна

Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Чуприков Матрена Савельевна

Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Овдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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