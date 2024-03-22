Чуприков Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чуприков Варвара Савельевна
Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Чуприкова Марья Савельевна
Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Чуприков Матрена Савельевна
Мать ребёнка: Чуприкова Овдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно