Чуприкова Овдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти09.08.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чуприков Варвара Савельевна
Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Чуприкова Марья Савельевна
Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Чуприков Матрена Савельевна
Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1821
Причина смерти: за старостию