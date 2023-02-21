Чуприкова Овдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприкова Овдотья Ивановна

Чуприкова Овдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

09.08.1821

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чуприков Варвара Савельевна

Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Чуприкова Марья Савельевна

Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Чуприков Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Чуприков Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Савелий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1821
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: за старостию
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close