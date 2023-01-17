Чуприков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
03.08.1803
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
28.10.1804
Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно