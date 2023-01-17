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Чуприков Тимофей Иванович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Чуприков Иван Васильевич

Мать: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чуприков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1803

Сын: Чуприков ? Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1804

Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Марина Никитовна

Смерть
Неизвестно
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