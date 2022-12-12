Чуприкова Марина Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1803
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1804
Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно