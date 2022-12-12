Чуприкова Марина Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Марина Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Чуприков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1803

Сын: Чуприков ? Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1804

Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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