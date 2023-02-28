Чуприков Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков Петр Тимофеевич

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Чуприков Тимофей Иванович

Мать: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1815

Жена: Чуприкова Ненила Степановна

Рождение ребёнка
04.03.1816

Сын: Чуприков Герасим Петрович

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1817

Сын: Чуприков Степан Петрович

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1822

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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