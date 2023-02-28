Чуприков Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
12.02.1815
Рождение ребёнка
04.03.1816
Сын: Чуприков Герасим Петрович
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1817
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
16.04.1822
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно