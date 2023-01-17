Чуприкова Ненила Степановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1815
Рождение ребёнка
04.03.1816
Сын: Чуприков Герасим Петрович
Отец ребёнка: Чуприков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1817
Отец ребёнка: Чуприков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Чуприков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.04.1822
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Чуприков Петр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно