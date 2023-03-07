Чуприков Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти09.11.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чуприков Сергей Евдокимович
Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чуприков Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чуприков Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Чуприкова Лукерья Евдокимовна
Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Чуприкова Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1816
Причина смерти: за старостию