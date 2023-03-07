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Чуприков Евдоким Иванович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1757

Дата смерти

09.11.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Чуприков Иван Васильевич

Мать: Чуприкова Ульяна Яковлевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чуприков Сергей Евдокимович

Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чуприков Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чуприков Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Чуприкова Лукерья Евдокимовна

Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Чуприкова Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Чуприкова Соломонида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Соломонида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.11.1816
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: за старостию
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