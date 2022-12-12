Чуприкова Соломонида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Соломонида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Чуприков Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чуприков Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чуприков Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Чуприкова Лукерья Евдокимовна

Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Чуприкова Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Евдоким Иванович

Смерть
Неизвестно
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