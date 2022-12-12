Чуприкова Соломонида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чуприков Сергей Евдокимович
Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чуприков Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чуприков Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Чуприкова Лукерья Евдокимовна
Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Чуприкова Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Чуприков Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно