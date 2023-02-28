Чуприкова Устиния Степановна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Онисья Васильевна
Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно