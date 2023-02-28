Чуприкова Устиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Устиния Степановна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1729

Сын: Чуприков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Онисья Васильевна

Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Чуприков Василий Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Василий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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