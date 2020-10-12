Соколов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1948
Дата смерти12.10.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1948
Отец: Соколов Иван Михайлович
Мать: Соколова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1979
Сын: Соколов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1981
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна
Смерть
12.10.2020
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область