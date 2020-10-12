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Соколов Владимир Иванович

Место рождения

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.03.1948

Дата смерти

12.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1948

Отец: Соколов Иван Михайлович

Мать: Соколова Клавдия

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Сын: Соколов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1981

Сын: Соколов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна

Смерть
12.10.2020
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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