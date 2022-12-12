Соколова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Соколов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно