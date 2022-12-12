Соколова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Соколов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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