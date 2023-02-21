Соколов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Соколов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Смерть
Неизвестно