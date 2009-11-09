Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1952
Дата смерти09.11.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952
Рождение ребёнка
19.07.1979
Сын: Соколов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1981
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2009