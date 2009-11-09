Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1952

Дата смерти

09.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952

Отец: Воробьев Федор Алексеевич

Мать: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Сын: Соколов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1981

Сын: Соколов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Иванович

Смерть
09.11.2009
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