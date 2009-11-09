Воробьев Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1952
Дочь: Соколова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Алла Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Федорович
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна
Смерть
Неизвестно