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Воробьев Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1952

Дочь: Соколова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Алла Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Антонина Никоновна

Смерть
Неизвестно
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