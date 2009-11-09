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Соколов Андрей Владимирович
Соколов Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1979
Пол
Мужской
Отец
Соколов Владимир Иванович
1948 г.р.
Мать
Соколова (Воробьева) Татьяна Федоровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец:
Соколов Владимир Иванович
Мать:
Соколова Татьяна Федоровна
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