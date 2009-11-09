Соколов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1981

Отец: Соколов Владимир Иванович

Мать: Соколова Татьяна Федоровна

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