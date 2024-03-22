Секирский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
28.10.1873
Сын: Секирский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Секирская Елена Павловна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.04.1875
Дочь: Рунина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Секирская Елена Павловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Секирская Елена Павловна
Смерть
Неизвестно