Секирский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСекирский Николай Петрович

Секирский Николай Петрович

avatar

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Секирский Петр Иоанович

Мать: Секирская Варвара Григорьевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
28.10.1873

Сын: Секирский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Секирская Елена Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.04.1875

Дочь: Рунина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Секирская Елена Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секирская Елена Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close