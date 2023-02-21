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Секирская Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1873

Сын: Секирский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Секирский Николай Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.04.1875

Дочь: Рунина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Секирский Николай Петрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секирский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно