Секирская Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1873
Сын: Секирский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Секирский Николай Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.04.1875
Дочь: Рунина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Секирский Николай Петрович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно