Рунина (Секирская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунина (Секирская) Елена Николаевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

10.04.1875

Дата смерти

06.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1875

Отец: Секирский Николай Петрович

Мать: Секирская Елена Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кавцевич Елена Федоровна

Отец ребёнка: Рунин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Матюшенко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Рунин Федор Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рунин Федор Михайлович

Смерть
06.04.1955
Москва, город федерального значения Москва
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