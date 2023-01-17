Рунина (Секирская) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1875
Дата смерти06.04.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1875
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кавцевич Елена Федоровна
Отец ребёнка: Рунин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Матюшенко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Рунин Федор Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1955
Москва, город федерального значения Москва