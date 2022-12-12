Рунин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кавцевич Елена Федоровна
Мать ребёнка: Рунина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Матюшенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Рунина Елена Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рунина Елена Николаевна
Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва