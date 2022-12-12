Рунин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рунин Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кавцевич Елена Федоровна

Мать ребёнка: Рунина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Матюшенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Рунина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рунина Елена Николаевна

Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва
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