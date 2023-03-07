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Секирский Николай Николаевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

28.10.1873

Дата смерти

08.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873

Отец: Секирский Николай Петрович

Мать: Секирская Елена Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.12.1900

Сын: Секирский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Секирская Антонина Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1902

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Секирская Антонина Федоровна

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секирская Антонина Федоровна

Смерть
08.02.1915
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