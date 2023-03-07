Секирский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1873
Дата смерти08.02.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1873
Рождение ребёнка
04.12.1900
Сын: Секирский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Секирская Антонина Федоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1902
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Секирская Антонина Федоровна
Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1915