Секирская (Новицкая) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти22.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1900
Сын: Секирский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Секирский Николай Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1902
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Секирский Николай Николаевич
Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1914