Секирская (Новицкая) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секирская (Новицкая) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

22.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1900

Сын: Секирский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Секирский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1902

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Секирский Николай Николаевич

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секирский Николай Николаевич

Смерть
22.01.1914
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