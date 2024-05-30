Парубкин Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парубкин Георгий Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: София
Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Николай
Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна