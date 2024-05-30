Парубкин Михаил Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парубкин Михаил Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парубкин Георгий Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парубкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: София

Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Николай

Мать ребёнка: Парубкина Екатерина Ивановна

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