Парубкина Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парубкина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1908 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парубкин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: София

Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Николай

Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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