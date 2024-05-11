Парубкина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: София
Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Николай
Отец ребёнка: Парубкин Михаил Георгиевич
Смерть
Неизвестно