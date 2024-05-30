Парбукин Прокопий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парубкин Георгий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шевырева (Парбукина) Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кузина (Парбукина) Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Парбукин Михаил Прокопиевич
Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Парубкина Ольга Прокопьевна
Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна