Парбукин Прокопий Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парбукин Прокопий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парубкин Георгий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парубкина Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шевырева (Парбукина) Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кузина (Парбукина) Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Парбукин Михаил Прокопиевич

Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Парубкина Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Парубкина Наталья Никаноровна

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