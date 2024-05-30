Парубкин Георгий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парбукин Прокопий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парубкин Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Артюховка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно