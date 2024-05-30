Парубкин Георгий Емельянович До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парубкин Георгий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парбукин Прокопий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парбукин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парубкин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Парбукин Прохор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Артюховка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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