Парбукин Иван Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парбукин Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парубкин Георгий Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Сын: Парбукин Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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