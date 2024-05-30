Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Парубкин Георгий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1919
Сын: Каленов Василий Максимович
Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич
Смерть
Неизвестно