Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Парубкин Георгий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленов Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Каленов Василий Максимович

Отец ребёнка: Каленов Максим Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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