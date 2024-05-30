Каленов Максим Алексеевич
Место рожденияартюховка
Дата рождения?.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1873
Отец: Каленов Алексей
Мать: не указана
артюховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленова Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
25.07.1919
Сын: Каленов Василий Максимович
Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна
Смерть
Неизвестно