Каленов Максим Алексеевич ?.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каленов Максим Алексеевич

Место рождения

артюховка

Дата рождения

?.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1873

Отец: Каленов Алексей

Мать: не указана

артюховка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленова Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Каленов Василий Максимович

Мать ребёнка: Каленова (Парбукина) Мария Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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