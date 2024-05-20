Парубкина Наталья Никаноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Парубкина Наталья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парбукин Прокопий Георгиевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шевырева (Парбукина) Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кузина (Парбукина) Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Парбукин Михаил Прокопиевич

Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Парубкина Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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