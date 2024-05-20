Парубкина Наталья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шевырева (Парбукина) Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кузина (Парбукина) Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Парбукин Михаил Прокопиевич
Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Парубкина Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Парбукин Прокопий Георгиевич
Смерть
Неизвестно