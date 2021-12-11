Куранова (Смирнова) Александра Стефановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти24.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Смирнов Стефан Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1855
Жених: Красноярской казачьей команды служащий казак Александр Васильевич Куранов 22 лет Невеста: 3-й гильдии купца Стефана Андреевича Смирнова дочь девица Александра Стефановна 17 лет. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Куранов Степан Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года - 34 года по спискам 1895 года - 41 год дата рождения между 1854-1858
Рождение ребёнка
04.09.1858 ст.
Сын: Куранов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Алексей Михайлович Займинцев и Красноярского купца Стефана Андреевича Смирнова дочь девица Ангелина Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Куранов Василий Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года -31 год по спискам 1895 года -35 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Куранов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года -29 лет по спискам 1895 года -32 года - холост
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Куранов Николай Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года - 26 лет служащий казак холост В семейном списке 1895 года его нет 01.05.1893 умер Николай Александрович -28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Дочь: Куранова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года -24 года по спискам 1895 года -28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Куранов Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года -22 года, служащий казак по спискам 1895 года -22 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Куранов Федор Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Васильевич
по спискам 1892 года- 16 лет казак команды малолеток по спискам 1895 года- 26 лет (больше доверия спискам казаков 1892 года, в 1895 году много ошибок)
Место жительства
1895 ст.
Семейный список: Куранова Александра Степановна - вдова 58 дети: Куранов Василий Александрович -35 лет жена его Пелагея Яковлевна -25 лет Гавриил Александрович - 22 лет Феодор Александрович - 26... Показать все
Смерть
24.02.1911 ст.
Умерла вдова казачка Александра Стефановна Куранова от дряхлости в возрасте 74 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 11 номер 17