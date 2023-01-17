Куранов Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
по спискам 1892 года - 26 лет служащий казак холост
Бракосочетание
09.07.1893 ст.
Жених: казак Николай Александрович Куранов - 29 лет Невеста: казачка девица Анфиса Андреевна Тутарина - 19 лет Поручители: крестьянин села Теплинского Федор Андреевич Барыбин и Красноярские мещанине ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.
Сын: Куранов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Куранова Анфиса Андреевна
Восприемники: казачка Татьяна Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 31 номер 79
Смерть
Неизвестно