Смирнов Стефан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Куранова Александра Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Смирнова Ангелина Степановна
Мать ребёнка: не указана
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