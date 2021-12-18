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Куранов Михаил Александрович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Куранов Александр Васильевич

Мать: Куранова (Смирнова) Александра Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 года -29 лет по спискам 1895 года -32 года - холост
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Куранова (Каширская) Мария Емельяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Михаил Александрович Куранов - 37 лет холост Невеста: Мария Емельяновна Каширская - 19 лет девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-33 файл 20 номер 59
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Куранова (Каширская) Мария Емельяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Чернышевской станицы Донской области Аким Минович Макаренков и Царевская мещанка Лидия Алексеевна Постяк https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 15 номар 31
Смерть
Неизвестно

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