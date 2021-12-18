Куранов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1863
по спискам 1892 года -29 лет по спискам 1895 года -32 года - холост
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Жених: казак Михаил Александрович Куранов - 37 лет холост Невеста: Мария Емельяновна Каширская - 19 лет девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-33 файл 20 номер 59
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Куранова (Каширская) Мария Емельяновна
Восприемники: Казак Чернышевской станицы Донской области Аким Минович Макаренков и Царевская мещанка Лидия Алексеевна Постяк https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 15 номар 31
Смерть
Неизвестно