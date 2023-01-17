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Куранова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.02.1908 ст.

Дата смерти

20.04.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1863 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908 ст.

Отец: Куранов Михаил Александрович

Мать: Куранова Мария Емельяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Казак Чернышевской станицы Донской области Аким Минович Макаренков и Царевская мещанка Лидия Алексеевна Постяк https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 15 номар 31
Смерть
20.04.1908 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от золотухи в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-63 файл 16 номер 38
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