Куранова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.02.1908 ст.
Дата смерти20.04.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908 ст.
Восприемники: Казак Чернышевской станицы Донской области Аким Минович Макаренков и Царевская мещанка Лидия Алексеевна Постяк https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 15 номар 31
Смерть
20.04.1908 ст.
Умерла от золотухи в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-63 файл 16 номер 38