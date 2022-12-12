Куранов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смерти23.11.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
по спискам 1892 года -31 год
Бракосочетание
Около 1890
списки 1892 и 1895 годов
Смерть
23.11.1918 ст.
умер в возрасте 63 лет от воспаления легких. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 35 номер 128 (видимо ошибка в записи возраста, он единственный Василий Александрович Куранов ... Показать все