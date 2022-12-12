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Куранов Василий Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

23.11.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Куранов Александр Васильевич

Мать: Куранова Александра Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 года -31 год
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Куранова Прасковья Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
списки 1892 и 1895 годов
Смерть
23.11.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 63 лет от воспаления легких. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 35 номер 128 (видимо ошибка в записи возраста, он единственный Василий Александрович Куранов ... Показать все
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